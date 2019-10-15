В России возросло число преступлений против половой неприкосновенности детей

В России резко выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей. По данным МВД, за последние пять лет эта цифра увеличилась на 42%. При этом каждое шестое такое преступление совершается в семье, а в каждом 12-ом случае насильники – сами родители.

По словам замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Вадима Гайдова, только в 2018 году жертвами 14 тысяч преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тысяч детей.

На скамье подсудимых - родители и священник

За последние недели Россию потрясли несколько громких дел. В Брянской области сейчас рассматривают дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору. На скамье подсудимых - родители и двое их друзей.

На прошлой неделе в Петербурге был задержан 14-летний подросток, которого подозревают в изнасиловании 6-летней девочки. По версии следствия, подросток познакомился с ней на улице. Пообещав угостить конфетами, он заманил ребенка в подлестничное помещение и изнасиловал.

В конце сентября в Оренбурге был взят под стражу священник и многодетный отец Николай Стремский. Его подозревают в изнасиловании ребенка, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по их воспитанию.

Борьба на законодательном уровне

В 2018 году Госдума приняла в первом чтении проект закона об усилении мер по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В документе говорилось, что в 2017 году Следственный комитет возбудил более 13,5 тысяч уголовных дел по таким преступлениям.

Документ предусматривает внесение в УК РФ поправки, согласно которой сроки давности по незакрытым делам в отношении малолетних будут отсчитываться не с момента совершения преступления, а с момента, когда жертве исполнится 18 лет. Кроме того, закон предусматривает особую ответственность "за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием сети Интернет".

В конце августа уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение с просьбой ускорить принятие законопроекта.