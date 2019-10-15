В Подмосковье простились с Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах простились с Алексеем Леоновым.
Проводить в последний путь космонавта на Федеральное военное мемориальное кладбище пришли сотни людей. Среди них министр обороны России Сергей Шойгу, космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов и участник проекта "Союз–Аполлон" американский астронавт Томас Стаффорд.
Уход Леонова для некоторых его коллег стал личной потерей.
Похоронили Леонова со всеми военными почестями. Сама церемония прошла без участия прессы по просьбе семьи космонавта.
Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.
Космонавт скончался в минувшую пятницу после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.