Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики до 3% на 2019 год. Это худший показатель со времен глобального финансового кризиса 2008−2009 годов. Об этом говорится в докладе МВФ. В 2020 году рост предположительно составит 3,4%. Эксперты не исключают, что и этот прогноз может быть ухудшен, если напряжение в глобальной торговле сохранится, а снижение объемов производства в мире не остановится.

Гита Гопинат, главный экономист МВФ: "Слабость роста обусловлена усилением торговой и геополитической напряженности. Это может свести на нет и без того хрупкое восстановление, которое мы прогнозируем для развивающихся рынков и развитых стран, включая зону евро".

Согласно измененному прогнозу, в 2019 году объем мировой торговли увеличится всего на 1,1%. В минувшем году показатель был на уровне 3,6%.

МВФ также понизил прогноз по росту экономик США и Китая на 2019 год. Ранее представители организации заявляли, что по их оценкам, из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином глобальная экономика потеряет 0,8%.

Гита Гопинат, главный экономист МВФ: "Чтобы возобновить рост, политикам следует устранить торговые барьеры и снизить геополитическую напряженность".

В докладе отмечается, что рост российской экономики оказался слабее апрельских ожиданий, МВФ, но он восстановится к 2020 году. Что касается еврозоны, прогнозы ухудшены. Среди причин экономисты называют вторичные эффекты от торговой войны между США и Китаем, старение населения и низкую производительность труда в развитых экономиках.