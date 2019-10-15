Бюджет Евросоюза зеленеет

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Европейская комиссия предлагает увеличить ассигнования на борьбу с климатическими изменениями. Согласие может быть получено на встрече в верхах 17 и 18 октября. Лидеры ЕС рассмотрят многолетний финансовый план, проще говоря, бюджет. Всего за семь лет предполагается истратить около 1,3 трлн евро.

Прибавку получат: действия в отношении климата, безопасность и оборона, миграция и охрана границ.

А урезаны будут статьи: Общая сельскохозяйственная политика и фонды сплочения, то есть помощь отстающим странам.

Большие средства должны пойти на строительство "зелёной" экономики.

"На самом деле проблема в том, что Евросоюз — это экономический и торговый гигант, но бюджет у него карликовый, - говорит французский «зелёный» евродепутат Давид Корман. Парламент добивается его увеличения до 1,25-1,3% ВВП. Для сравнения, что федеральный бюджет Соединенных Штатов может достигнуть 23% ВВП."

Сильные державы, чей взнос выше среднего, выступают за ограничение трат. Государства Южной и Восточной Европы призывают увеличить им субсидии и больше владывать в аграрный сектор.

Польша например, просит создать особый экологический фонд.

«Если нам брошены новые климатические вызовы, на них нужно отвечать свежими деньгами, а не фондами сплочения и сельского хозяйства. На этих фондах ведь держатся все уголки Евросоюза, - говорит польский правоцентрист Януш Левандовский. - Я ожидаю, что будет учрежден так называемый "переходный фонд". Он поможет моей стране, которая всё ещё сильно зависит от угля, двигаться к более зелёной энергии ".

Премьер Борис Джонсона говорит, что «брексит» позволит его стране тратить многомиллиардный взнос в бюджет ЕС - на себя.

Европейский ордер на арест Пучдемона

В течение дня поступали сообщение том, в ближайшее время может быть задерждан лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон. Он выразил готовность сотрудничать с Бельгийским властями после того, как они получат уведомление о том, что испанский судья запросил европейский ордер на его арест.

Бывший глава правительства Каталонии должен будет явится в бельгийский суд и дать показщания в присутстьвии прокурора или сдаться полиции.

Это будет уже третья попытка Мадрида добиться экстрадиции Пучделмона, который до проживает в пригроде Брюсселя Ватерлоо. Он частои появляется в окружении сторонников каталонской независимости. Летом прошлого года Германия отклонила европейский ордер на его арест.