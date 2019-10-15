Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Бюджет Евросоюза зеленеет

 Комментарии
 Андрей Бекетов 
Бюджет Евросоюза зеленеет
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Европейская комиссия предлагает увеличить ассигнования на борьбу с климатическими изменениями. Согласие может быть получено на встрече в верхах 17 и 18 октября. Лидеры ЕС рассмотрят многолетний финансовый план, проще говоря, бюджет. Всего за семь лет предполагается истратить около 1,3 трлн евро.

Прибавку получат: действия в отношении климата, безопасность и оборона, миграция и охрана границ.

А урезаны будут статьи: Общая сельскохозяйственная политика и фонды сплочения, то есть помощь отстающим странам.

Большие средства должны пойти на строительство "зелёной" экономики.

"На самом деле проблема в том, что Евросоюз — это экономический и торговый гигант, но бюджет у него карликовый, - говорит французский «зелёный» евродепутат Давид Корман. Парламент добивается его увеличения до 1,25-1,3% ВВП. Для сравнения, что федеральный бюджет Соединенных Штатов может достигнуть 23% ВВП."

Сильные державы, чей взнос выше среднего, выступают за ограничение трат. Государства Южной и Восточной Европы призывают увеличить им субсидии и больше владывать в аграрный сектор.

Польша например, просит создать особый экологический фонд.

«Если нам брошены новые климатические вызовы, на них нужно отвечать свежими деньгами, а не фондами сплочения и сельского хозяйства. На этих фондах ведь держатся все уголки Евросоюза, - говорит польский правоцентрист Януш Левандовский. - Я ожидаю, что будет учрежден так называемый "переходный фонд". Он поможет моей стране, которая всё ещё сильно зависит от угля, двигаться к более зелёной энергии ".

Премьер Борис Джонсона говорит, что «брексит» позволит его стране тратить многомиллиардный взнос в бюджет ЕС - на себя.

Европейский ордер на арест Пучдемона

В течение дня поступали сообщение том, в ближайшее время может быть задерждан лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон. Он выразил готовность сотрудничать с Бельгийским властями после того, как они получат уведомление о том, что испанский судья запросил европейский ордер на его арест.

Бывший глава правительства Каталонии должен будет явится в бельгийский суд и дать показщания в присутстьвии прокурора или сдаться полиции.

Это будет уже третья попытка Мадрида добиться экстрадиции Пучделмона, который до проживает в пригроде Брюсселя Ватерлоо. Он частои появляется в окружении сторонников каталонской независимости. Летом прошлого года Германия отклонила европейский ордер на его арест.