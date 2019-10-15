Маргарет Этвуд (многим она известна как автор антиутопии "Рассказ служанки", ставшей основой для знаменитого телесериала) и Бернардин Эваристо разделили звание лучшей писательницы года по версии жюри Букеровской премии.

Этвуд, принимая награду, пошутила, что "слишком стара для таких лестных оценок".

Эваристо заявила, что она "первая чернокожая, удостоенная этой премии".

Этвуд удостоилась награды во второй раз с разницей в 19 лет.

В 2000-м оценили ее талант, с которым был написан роман "Слепой убийца". Сейчас признание выразили ее роману "Заветы" - сиквелу "Рассказа служанки".

Эваристо отметили за роман "Девушка, женщина, все остальное".

Оглашение сразу двух имен нарушает регламент премии, в котором прописано, что эта награда неделима, но жюри призналось, что не сумело выбрать лучшее из двух произведений.