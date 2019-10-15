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Возвращение наследия: в Кабуле восстанавливают статуи Будды

Возвращение наследия: в Кабуле восстанавливают статуи Будды
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REUTERS/Omar Sobhani
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 Елена Караева 
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Специалистам-музейщикам удалось собрать фрагменты статуй и другие артефакты, найденных в Бамианской долине.

Эта работа кропотлива и напоминает составление паззла, которому, правда, исполнилось более полутора тысяч лет.

Директор Национального музея Афганистана Мохаммад Фахим Рахими объясняет: "Этот период очень важен для истории Афганистана. Речь идет о восстановлении редчайших экспонатов, имеющих уникальное значение для понимания развития искусства и художественной мысли в Азии".

В 2003-м году ЮНЕСКО включила многочисленные исторические постройки Бамианской долины, в том числе буддийские монастыри, статуи Будды, и разрушенные, и те, что уцелели, а также остатки города Гаугале и две мусульманские крепости в список всемирного наследия человечества.

Как говорит пришедший на экскурсию студент университета Абдул Варес, "наличие музея помогает многим афганцам понять как историю, так и искусство своей страны, а еще ощутить эту незримую связь с нашими предками".

Афганские специалисты работают вместе со своими американскими коллегами: вначале происходит инвентаризация всех имеющихся фондов, а затем наступит этап полноценной реставрации экспонатов.

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