ЕС-Лондон: оптимизма больше нет?

Несмотря на то, что еще в конце прошлой недели, после встречи премьеров Ирландии и Соединенного королевства, в ЕС царили оптимистические настроения, сейчас похоже, надежды на достижение соглашения по условиям "брексита" начали таять. Во всяком случае, в Брюсселе.

Главный переговорщик по "брекситу" от ЕС Мишель Барнье говорит, что по-прежнему есть вопросы относительно таможенных соглашений и ситуации с Северной Ирландией. Быть ли границе в Ирландском море, сухопутной границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, входящей в состав королевства? Таможенное урегулирование все еще большая проблема. Удастся ли сторонам прийти к соглашению? Борис Джонсон до сих пор не сказал будет ли он присутствовать на заседании Евросовета. Все зависит от того, заключат ли договор. Затем сделку в ходе специального заседания должен одобрить парламент. Но на данный момент у премьера нет необходимого числа голосов. Депутаты могут проголосовать и за проведение повторного референдума, или поставить вопрос о вотуме доверия правительству, что может обернуться досрочными выборами.

В тронной речи королевы (а это послание готовит действующий кабинет) говорилось не только о "брексите". В выступлении упомянуты законопроекты, которые Джонсон мог бы включить в предвыборную программу. Речь идет о финансировании сферы здравоохранения, ужесточении наказания за тяжкие уголовные преступления. Джонсон действительно хотел бы провести парламентские выборы сейчас. Пять недель назад ему в этом было отказано. Но в ближайшие дни мы узнаем подойдет ли Великобритания к досрочному голосованию.