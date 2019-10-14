Победа оппозиции в Будапеште

Венгерская оппозиция одержала победу на выборах мэра Будапешта: кандидат от левоцентристов Гергель Карачонь, по предварительным данным, набирает чуть более 50% голосов. За представителя правящей партии "Фидес" Иштвана Тарлоша, который управлял венгерской столицей с 2010 года, проголосовали около 44% избирателей.

На этих выборах оппозиция выступила единым фронтом и лидирует в десяти из 23 крупных венгерских городов.

Наблюдатели называют эту победу первым массовым поражением партии "Фидес", возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном. Он заявил: "Мы принимаем решение избирателей. Мы готовы к сотрудничеству в интересах страны и жителей Будапешта".

По словам Гергеля Карачоня, венгерская оппозиция, объединившись, преподала всему миру урок демократии и и готовится не к войне, а совместному строительству.

''Эта победа позволит нам вернуть город на то место, которое определяет его история. Мы поведем Будапешт обратно в Европу," — сказал он.

Результаты муниципальных выборов вряд ли повлияют на общий политический ландшафт Венгрии. Правящая партия обладает абсолютным большинством в парламенте и пользуется широкой поддержкой среди сельского населения. Следующие общенациональные выборы в Венгрии состоятся в 2022 году.