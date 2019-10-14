"Лион": Руди Гарсия сменил Сильвинью

Руди Гарсия, тренировавший ранее "Рому" и марсельский "Олимпик", возглавил французский "Лион". Он сменил на этом посту бразильца Сильвинью, который работал с клубом с начала сезона, но был уволен после поражения в 9-м туре чемпионата Франции.

55-летний бывший полузащитник ряда французских клубов 2-го дивизиона, Гарсия закончил карьеру игрока в конце 90-х и стал тренировать "Сент-Этьен", одного из нынешних главных соперников "Лиона". В 2008 году под его руководством "Лилль" дошёл до 1/8 финала Лиги Европы.

Возглавив итальянскую "Рому" Гарсия дважды привёл её на второе место в Серии А, последние три сезона он провёл в Марселе.

С "ткачами" контракт подписан до июня 2021 года. Ассистентом Руди Гарсии назначен Клод Фишо.