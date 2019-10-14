Гонимые "брекситом" в Голландию

Кристина Ларссон никогда не думала, что останется в Нидерландах. Из родной Швеции она вначале переехала в Англию.

"Казалось, мы надежно обосновались с семьей в Лондоне", - вспоминает она.

Кристина работает в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Оно вынуждено покинуть Великобританию, которая выходит из Евросоюза. Семья Ларссонов собрала пожитки и переехала на континент.

"Мы не благодарим «брексит», но он сильно повлиял на нас как на семью. В маленьком по сравнению с Лондоном голландском городе интереснее, хотя и больше проблем. Качество жизни здесь очень высокое - это уж точно".

Вместе с Кристиной в Нидерланды преехало 727 её коллег. Среди них Ноэль Ватион, который проработал из Европейском лекарственном агентстве более 20 лет, и, по его словам, пустил в Лондоне корни:

"Было сложно. Пришлось пройти через много препятствий, разрывать профессиональные и личные связи. Само переселение было довольно сложной задачей.

Должность у Ватиона важная — заместитель исполнительного директора. Ему пришлось закрывать учреждения в Великобритании и налаживать рабочий процесс в другой стране, где теперь действуют другие правила:

"Все владельцы торговых лицензий, все наши партнёры должны быть зарегистрированы в Евросоюзе. И мы должны обеспечить, чтобы после даты «брексита» эти компании могли продолжать работать с продуктами, которые доступны в остающихся 27 странах-членах ЕС.

Прекратит Соединённое королевство своё членство в ЕС или нет - агентство по лекарственным средствам останется в Голландии. Оно въедет в новое здание в январе следующего года.

Помогать многонациональному персоналу приспособиться ко всем этим изменентиями будет Роз Фремдер:

Было довольно много эмоциональных проблем, но я думаю, что в конце концов каждый сотрудник найдёт здесь баланс между работой и домом. Я уверена, что всем будет конфортно и безопасно. Их детям будет хорошо и свободно. До сих пор опыт был очень положительным".

После того, как британцы проголосовали в 2016 году за независимость от ЕС, из Лондона в Голландию переехало более 100 учреждений и фирм.