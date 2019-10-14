ЕС готовит меры против Турции за вторжение в Сирию

Евросоюз готовит свой ответ на развёртывание турецких войск на северо-востоке Сирии. На встрече в Люксембурге министры иностранных дел ЕС обсуждают возможность применения различных санкций против Турции.

Верховный представитель по внешней политике признала, что введение подобных мер может занять некоторое время:

«Для меня самое важное сегодня — это то, что мы будем принимать Специального посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, - сказада Федерика Могерини. - Мы поговорим с ним о том, как мы можем защитить политический процесс от этой новой военной эскалации. Государства-члены ЕС будут решать, как далеко они готовы пойти в выполнении некоторых меры, которые на столе ".

Некоторые министры высказались за сокращение сотрудничества с Турцией в области обороны и безопасности.

«Остановить турецкую операцию будет трудно, это вообще не дело Евросоюза, но он может ввести запрет на поставки оружия, - сказал Александр Шалленберг. - Во всяком случае мы, австрийцы, решительно выступаем за введение Евросоюзом оружейного эмбарго. Другой вариант — это если каждая из 28 стран-членов в одностороннем порядке прекратит поставки оружие в Турцию ».

«Вторгаться в соседнюю страну — это нарушение международного права, - сказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. - Турция должна, как и любая другая страна, соблюдать международное право».

Глава МИД Франции сказал, что турецкое наступление причинит разрушения и серьезный гуманитарный ущерб.

На прошлой неделе ЕС призвал Турцию остановить односторонние военные действия.