Дирк Бош: "потенциал цикория используется недостаточно"

Дирк Бош - биохимик из университета Вагенингена в Нидерландах и координатор проекта CHIC, направленного на повышение потенциала цикория, различные пищевые и целебные свойства которого используются, по его мнению, недостаточно. Он объясняет нам, чем именно полезно это растение.

"Самое интересное в цикории, пожалуй, его корень. Он производит пищевые волокна, которые мы извлекаем и используем, например, в йогуртах. Они очень полезны для кишечника человека", - говорит Дирк.

"Мы намерены разрабатывать потенциал цикория. И если до сих пор нас интересовали лишь его пищевые волокна, то теперь наша цель - создать разные его сорта, каждый из которых производил бы особые волокна, обладающие разнообразными целебными свойствами".

"Проблема с цикорием заключается в том, что его довольно трудно разводить. Не менее сложно создавать новые сорта. Мы стремимся разработать новую селекционную технику, внося небольшие изменения в геном цикория, чтобы улучшить все необходимые нам характеристики : пищевые волокна, целебные свойства, качество содержащегося в нем инулина".

"Мы стараемся внедрить наши разработки не для того, чтобы сделать цикорий более устойчивым к вредителям, этими свойствами он итак обладает. Мы выбрали это красивое растение, потому что хотим выпускать полезную для потребителей и их здоровья продукцию!" - заключает Дирк Бош.