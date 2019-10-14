Цикорий - биологическая фабрика по производству здоровья

"Многие знакомы с цикорием как заменителем кофе, пробовали его в салате или в виде гарнира, - передает из города Вагенинген в Нидерландах наш специальный корреспондент Клаудио Росмино. - Гораздо меньше тех, знает, что его корнеплод представляет собой кладезь полезных для здоровья человека волокон. До сих пор в пищу употреблялись лишь два вида цикория, поэтому европейские ученые сегодня работают над тем, чтобы с помощью незначительных генетических модификаций создать новые сорта с требуемыми качествами".

О целебной силе цикория догадывались еще древние египтяне 5 тысяч лет назад. В настоящее время его корень применяется для промышленного производства инулина - органического вещества из группы полисахаридов, который добавляется в пищу в качестве подсластителя. Инулин также применяется в медицине как пребиотик, стимулирующий жизнедеятельность микрофлоры кишечника и укрепляющий иммунную систему.

Исследователи из Университета Вагенингена в Нидерландах работают над тем, чтобы извлечь из цикория новые свойства.

"Для нас цикорий - это своего рода биологическая фабрика, которая может производить все типы соединений, полезных для здоровья человек, - объясняет Дирк Бош, координатор проекта CHIC. -

Главное открытие - это наличие в нем терпенов, то есть класса углеводородов, которые содержатся в хвойных растениях и эфирных маслах. Большинство терпенов обладают целебными свойствами, поэтому наша задача - проверить, так ли обстоит дело с цикорием, и если да, то постараться повысить содержание этого вещества в корнях растения".

В настоящее время из цикория извлекаются лишь пищевые волокна, а терпены удаляются из-за их горького вкуса. Цель европейского проекта CHIC - вывести с помощью селекции и небольших изменений генома растений новые сорта, в которых бы преобладали необходимые пищевые и целебные свойства.

"Наша идея заключается в том, чтобы произвести необходимые генетические модификации, стимулирующие нужные свойства сначала в листьях, а затем в корне", - говорит Катарина Канкар, научный сотрудник Вагенингенского университета.

Применяемый учеными метод называется CRISPR, он широко используется в сельском хозяйстве и медицине и не имеет ничего общего с генетическим модифицированием. Вместо того, чтобы вводить чужеродный генетический материал (как в ГМО), в данном случае речь идет о редактировании

исходного генома растения. Именно поэтому проект получил поддержку компании, специализирующейся на улучшении урожая путем молекулярной селекции.

"Мы ничего не добавляем, мы просто изменяем небольшую часть ДНК растения, чтобы придать ему необходимые полезные свойства или характеристики, - объясняет в свою очередь Пол Бандок, специалист лаборатории KEYGENE. - Сама техника "мутагенеза" существует уже давно, но современные генетические технологии позволяют сделать это гораздо точнее и быстрее".

Следующий шаг исследователей - проверить полученную ДНК , чтобы понять, удалась ли генетическая модификация, а также проанализировать качество и количество терпенов в корнях нового вида.

"Как мне представляется, в будущем вместо одного сорта цикория у нас будет 20, - рассуждает Дирк Бош. - Фермер сможет выбрать их них тот, что пользуется большим спросом на рынке, например, сорт, необходимый для производства антибиотиков или тот, где больше пищевых волокон. Когда же цикорий вырастет, извлечь требуемые волокна также станет проще".

Спектр потенциального применения новых сортов цикория - крайне широк: от антибиотиков и косметики до натурального пищевого консерванта. Но до коммерциализации ученым предстоит еще разработать усовершенствованную процедуру извлечения терпенов из листьев и корней.