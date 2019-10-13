Юрист Каис Саид побеждает на выборах в Тунисе

Юрист Каис Саид побеждает на президентских выборах в Тунисе. Согласно данным экзитполов, он набирает около 70% голосов. Во втором туре Саид обогнал медиамагната Набиля Каруи, который был выпущен из тюрьмы незадолго до голосования. Каруи обвинялся в коррупции и финансовых махинациях.

Оба кандидата считаются новичками в политике. По мнению экспертов, пробиться во второй тур они смогли на волне недовольства населения ситуацией в экономике и высоким уровнем безработицы.

Выборы в Тунисе изначально были запланированы на середину ноября, но из-за смерти предыдущего лидера страны 92-летнего Беджи Каида Эс-Себси было принято решение о проведении досрочного голосования.