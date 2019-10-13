Пять новых святых Католической церкви

Римская католическая церковь канонизировала английского проповедника Джона Генри Ньюмена и четырёх женщин-блаженных: Джузеппину Ваннини, Мариам Терезию Манкидян, Маргариту Байс, а также Дульсе Лопес Понтес.

Торжественная месса с обрядом причисления к лику святых прошла на площади Св. Петра в присутствии тысяч верующих. Папа римский Франциск подчеркнул, что канонизированные проявляли особую святость в повседневной жизни. Понтифик сослался на слова Джона Генри Ньюмена о глубине внутреннего мира католиков.

Канонизация английского проповедника, который в середине XIX в., будучи англиканским священник, перешёл в католичество, а потом стал кардиналом, вызвала особый интерес в Великобритании. На церемонию приехал принц Уэльский Чарльз. В статье для официальной газеты Ватикана «Римский обозреватель» он написал, что Ньюмен оставил многовековое наследие прежде всего как просветитель, который шокировал викторианское общество борьбой за свои убеждения и настойчивостью при переходе в католичество.