Скончался Роберт Форстер

В Лос-Анджелесе на 79-м году жизни скончался американский актер Роберт Форстер. Как сообщается, причиной смерти артиста стал рак мозга.

Дебютировал Форстер в "Бликах в золотом глазу", триллере Джона Хьюстона, с Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо в главных ролях. За свою непростую творческую карьеру актер снялся более чем в 170 фильмах.

Особую известность ему принесла роль Макса Черри в культовой картине "Джеки Браун" Квентина Тарантино, за которую в 1998 году Форстер был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Кроме того он дважды работал с Дэвидом Линчем - в фильме "Малхолланд драйв" и третьем сезоне сериала "Твин Пикс".

Последним проектом Форстера стала картина "Путь: во все тяжкие". Премьера фильма на Netflix состоялась 11 октября - в день кончины актера.