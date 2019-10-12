"Хагибис" надвигается на Токио

На Японию надвигается, возможно, самый мощный за последние 60 лет тайфун. "Хагибис" принес с собой порывы шквального ветра скоростью до 60 м/с. В результате в префектуре Тиба погиб мужчина. Автомобиль, на котором он ехал, перевернуло ветром. Из-за удара стихии на острове Хонсю без электроснабжения остаются 700 тыс. домов

Всего власти объявили максимальный уровень угрозы в семи префектурах, в том числе в Токио, и рекомендовали покинуть свои дома 4 миллионам жителей. Метеорологи прогнозируют выпадение рекордного количества осадков. Велика угроза наводнений и оползней.

Оргкомитет проходящего в стране Кубка мира по регби отменил два матча. Соперникам засчитана техническая ничья.

Железнодорожное сообщение остановлено. Отмены тысячи внутренних авиарейсов.