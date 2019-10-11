Успеют ли собрать Еврокомиссию?

Новая Европейская комиссия должны быть утверждена до конца этого месяца и приступить к работе 1 ноября на пятилетний срок. Но будущий председатель Урсула фон дер Ляйен может не успеть с её формированием.

Из отобранных немкой кандидатов в комиссары трое были отвергнуты Европарламентом после слушаний в комитетах.

Наиболее серьезным было поражение представительницы Франции, одной из крупнейших стран. Венгрия предложила замену, а Румыния сделать этого не может в связи с падением в четверг её правительства.

Место выходящей из ЕС Великобритании останется пустым.

На то, чтобы провести через весь процесс трёх новых кандидатов могут уйти недели.

«Уже нельзя воспринимать как должное, что Урсула фон дер Ляйен станет следующим председателем Еврокомиссии. Её команда нуждается в одобрении явного парламентского большинства, - сказал испанский политолог Альберто Алеманно. - На сегодня Урсула не имеет ни команды, ни большинства, которое поддерживало бы её политическую программу".

Твердая позиция депутатов рассматривается в Брюсселе как стремление высшего законодательного органа утвердить свои права и власть. Европарламент пришёл в ярость, когда председателем Еврокомиссии стал не лидер его крупнейшей партии, а человек, назначенный Советом ЕС.

«Процесс парламентской проверки дал нам представление о том, что будет происходить в течение следующих пяти лет, - продолжает Алемано. - К Европарламенту придётся прислушиваться. Любой глава государства или правительства должен понимать, что больше нельзя навязывать имена или политическую повестку дня без согласия Европарламента и большинства его депутатов.

Теперь Урсулы фон дер Ляйен должна убедить Францию, Венгрию и Румынию прислать более подходящих кандидатов. Если они выдержат парламентские слушания, весь состав Еврокомиссии из представителей 27 стран должен будет пройти утверждение на пленарной сессии в Страсбурге.