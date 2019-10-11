НАТО призывает Турцию к сдержанности

На фоне растущей обеспокоенности международного сообщества Турция усилила авиационные и артиллерийские удары по позициям курдских формирований на северо-востоке Сирии. О проведении операции "Источник мира" Анкара объявила 9 октября. Ее целью, утверждают в Турции, является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Генсек НАТО заявил руководству Турции об обеспокоенности операцией.

"Я выразил опасения по поводу продолжающейся операции и рисков, касающихся дальнейшей дестабилизации региона, эскалации напряженности и еще больших человеческих страданий. Хотя у Турции есть законный интерес в сфере обеспечения безопасности, мы призываем Анкару действовать сдержанно". - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу .

Министр иностранных дел Турции сообщил, что Анкара проинформировала генерального секретаря НАТО о ходе трансграничной операции. В то же время Чавушоглу отметил: "Недостаточно простых заявлений о том, что мол, "мы понимаем законные интересы Турции". Мы ожидаем от коллег по альянсу чего-то большего, ожидаем, что НАТО проявит с нами солидарность".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике Евросоюз за осуждение трансграничной операции. Турецкий лидер пригрозил открыть путь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением. Глава Евросовета Дональд Туск сказал, что проблемы Турции в сфере безопасности следует решать политическими и дипломатическими средствами:

"Турция должна понимать, что наша главная обеспокоенность заключается в том, что ее действия могут привести к еще одной гуманитарной катастрофе, которая была бы неприемлемой. Мы никогда не примем того, что беженцы вооружены и используются, чтобы нас шантажировать. Вот почему я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными".

Между Европейским союзом и Турцией с 20 марта 2016 года действует соглашение, по которому власти в Анкаре обязались принимать назад всех беженцев, нелегально переправившихся с турецкого побережья в ЕС.