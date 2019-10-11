Призывы к Турции. Варианты «брексита». Интервью Куркова

Программу "О положении Союза" ведёт в Брюсселе Даррен Маккафри:

"На минувшей неделе лидеры ЕС, дипломаты и евродепутаты осудили внезапное и спорное вторжение Турции в Северную Сирию.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Я призываю Турцию и других акторов действовать сдержанно и прекратить операции, которые уже ведутся».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини: "Военные действия подорвут безопасность местных партнёров по коалиции, а именно курдских сил. Эти действия рискуют усугубить нестабильность на северо-востоке Сирии, создавать благодатную почву для возрождения так называемого "Исламского государства", которое остается серьезной угрозой для региональной, международной и европейской безопасности ".

Но полного согласия у союзников нет - Венгрия заблокировала общую декларацию, сославшись на свое желание не расстраивать Турцию. Это ещё один признак того, то премьер Орбан - не сторонник согласованной внешней политики ЕС.

Тем временем продолжаются переговоры по «брекситу», шансы на сделку, похоже, уменьшаются.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье признался: "Говоря откровенно и объективно, в данный момент мы на самом деле не в состоянии найти соглашение».

Явно расстроенный глава Совета ЕС Дональд Туск написал в твиттере, обращаясь к британсому премьеру Борису Джонсону:

"На карту поставлена не победа в дурацкой игре обвинений. На карте — будущее Европы и Соединённого королевства, а также безопасность и интересы наших людей. Вы не хотите сделки или отсрочки, вы не хотите отменить выход. Куда вы идёте?"

На этой неделе корреспондент Euronews села в студии с известным украинским автором, чтобы поговорить о Трампе, Зеленским и 30-и годах, прошедших после падения «железного занавеса».

Это интервью с Андреем Курковым можно найти на сайте Euronews.