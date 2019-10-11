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Сборная России почти на Евро

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 Глеб Шатуновский 
Сборная России почти на Евро
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Забив четыре гола во втором тайме, сборная России разгромила в "Лужниках" Шотландию и почти гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. Дубль в гостевые ворота оформил Артем Дзюба, по разу отличились Магомед Оздоев и Александр Головин. После матча главный тренер российской команды Станислав Черчесов рассказал, как изменилась игра команды после перерыва.

"Подсказал, что в середине надо не делать одну-две лишние передачи. Сказал, что не надо страховаться, надо рисковать и лучше отдавать в те зоны, где сразу опаснее. Это мы и начали делать, поэтому стали так играть. По поводу отдали мы специально или нет (владение мячом), дело в том, что у каждой команды есть свои проблемы. Поэтому, когда у них сзади оголено, если они не компактны, они в обороне действуют неудачно", - сказал Черчесов.

В воскресенье Россия сыграет в гостях с Кипром и может оформить путевку на Евро де-юре.

Видеомонтаж • Глеб Шатуновский