Путин: ИГИЛ может вернуться

Турецкая военная операция на севере Сирии создаёт потенциальную угрозу для России и стран СНГ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. По его словам, эта угроза станет реальной, если на свободу вырвутся боевики ИГИЛ, содержащиеся сейчас на подконтрольной сирийским курдам территории.
В четверг представитель курдской администрации автономии севера и востока Сирии Бадран Жиа Курд предупредил о возможном бегстве тысяч пленных боевиков ИГИЛ, так как курды вынуждены сократить охрану лагерей, чтобы усилить оборону на севере региона, где наступают турецкая армия и протурецкая «Сирийская свободная армия».