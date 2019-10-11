Писатель Андрей Курков - о Европе, Украине и России

"В своих книгах писатель Андрей Курков обнаружил многоликую Украину, страну, которая остается в глазу бури", - говорит корреспондент Euronews Анна Ласаро и обращается к Куркову:

Euronews: Господин Курков, в одной из ваших последних книг "Вильнюс, Париж, Лондон" три пары хотят покинуть Литву, чтобы попытать счастья в Европе. Что представляет собой Европейский Союз для стран, находившихся под властью Советского Союза?

Курков: В Украине слово Европа означает жизнь без коррупции, с хорошими социальными гарантиями, с медицинскими услугами, с хорошими зарплатами и с верховенством права. Может быть, верховенство права - это главное, потому что на самом деле люди считают, что Украина станет стабильным государством, когда у нас будет верховенство права.

Euronews: В вашей книге «Последняя любовь президента» вначале ничто не обещает главному герою, что он станет президентом Украины. Нынешний украинский президент ещё недавно был актером. У вас было какое-то предчувствие?

Курков: Я вижу в мире тенденцию к тому, чтобы политика приближалась к шоу-бизнесу. Когда смотришь на Бориса Джонсона, иногда забываешь, что он политик. Он выглядит как актер, который играет роль политика. А президент Трамп... Как ни странно, я думаю, что сейчас успех преследует шоумена.... Такова пока мировая политика. Но в этом для Украины есть риск, потому что её руководитель не опытен как политик. Он привел в парламент людей без политического опыта. Нам только остаётся надеяться, что они останутся честными и будут готовы как можно больше учиться тому, как стать политиками как можно скорее.

Euronews: Вы однажды сказали, что Украина похожа на маятник, который раскачивается между Востоком и Западом. Не возникнет ли у президента Зеленского соблазн повернуться к России?

Курков: Нет, он этого не сделает. Но он не показал ещё своей конкретной программы. Мы судим о его политике из его заявлений или заявлений его помощников. А судя по этим заявлениям, мы всё ещё движемся в направлении Европы. Но, конечно, скорость этого движения может быть замедлена, политически.

Euronews: Вы были сторонником революции на Майдане. И вы написали книгу "Дневники Украины". С тех пор страна жила на войне и потеряла часть своей территории. Стоило ли это такого?

Курков: Я думаю, что выбор был: либо потерять независимость, либо пойти на войну с Россией. Потому что Россия не позволила бы Украине свободно перейти от советского прошлого к европейскому будущему. Предсказывать было невозможно. И если бы у нас не было Майдана, я думаю, что Украина оказалась бы сейчас в белорусской ситуации. Путин будет счастлив объединить в одном государстве Беларусь, Украину и Российскую Федерацию. Так что оно того стоило.