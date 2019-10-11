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Венгрия

Человек, похожий на мэра

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Человек, похожий на мэра
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Человек, похожий на мэра, им и оказался: в Венгрии сексуальный предвыборный скандал, один из многих.

Глава Дьёра, одного из крупнейших городов страны, запечатлён в обществе проституток на роскошной яхте. Олимпийский чемпион, бывший глава Олимпийского комитета Венгрии, Жолт Боркаи представляет правящую партию страны.

Запись сделана в прошлом году и в сеть попала за несколько дней до муниципальных выборов, намеченных на это воскресенье.

Государственные СМИ сообщили о скандале лишь спустя четыре дня, когда чиновник выступил с официальными извинениями — попросив прощения у своей семьи. Оппозиция называет государственными и местные СМИ: большинство их них входит в холдинг, принадлежащий доверенному лицу премьер-министра Виктора Орбана.

Другие издания власти могут попросту игнорировать:

«Очень редко мы можем рассчитывать на ответ из мэрии — с тех пор, как два года назад мы написали материал о катастрофическом состоянии городских финансов. Даже если мы о чём-то спрашиваем на пресс-конференции, нам советуют написать в мэрию и ждать ответа. Это абсурд», — рассказывает журналист Аттила Бабош.

Разные течения венгерской оппозиции накануне выборов заявили, что объединяют усилия против правящей партии «Фидес». И в своей борьбе они очень надеются именно на помощь небольших изданий, видя в них альтернативу центральному телевидению:

Габор Поляк, политолог:

«Местные СМИ могут оказать заметное влияние на ход кампании. Например, многие местные газеты распространяются бесплатно и попадают в каждый почтовый ящик. Их читают даже те, кто политикой вовсе не интересуется».

Сам премьер Орбан долгое время говорил о засилье как раз оппозиционной, лево-либеральной прессы. Теперь, по его же словам, ситуация немного изменилась: в сентябре он заявил, что оппозиционные и проправительственные СМИ занимают примерно по половине рынка.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга тогда же подчёркивала, что решение объединить все местные издания в одном холдинге было экономическим, а функционирование общественных СМИ гарантировано законом.