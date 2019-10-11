Дали с Магриттом под одной крышей

Выставка, посвященная "двум иконам" европейского сюрреализма, открылась в пятницу в Королевском музее изобразительных искусств Брюсселя.

В экспозиции представлены более 100 произведений Рене Магритта и Сальвадора Дали. Значительная доля из них прибыла в бельгийскую столицу из 40 музеев и частных коллекций от США до Германии, Великобритании и Швейцарии

Как подчеркнул куратор выставки Мишель Драге, хотя у художников много общего, до сих пор идея объединить их в одном музейном пространстве никому не приходила в голову: "Мы впервые объединили этих художников в рамках одной персональной выставки, выдвигая на первый план не то, как и в чем один повлиял на другого или что один позаимствовал у другого, мы представили их взаимоотношения как легкий флирт между двумя личностями, которых мало что объединяет. У них разные идеи, они принадлежат разным мирам, у них разная культуры и происхождение"...

Рене Магритт примкнул к кружку сюрреалистов Андре Бретона в 1927 году, Сальвадор Дали - два года спустя. Магритт отрицательно относился к психоанализу, тогда как творчество Дали насквозь пронизано фрейдизмом. Магритт оставался верным сюрреализму до конца, Дали порвал с кружком Бретона после прихода к власти Франко.

Сопоставить творческий почерк двух гениев можно в Брюсселе до начала февраля 2020 года.