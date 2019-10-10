Фермеры против пошлин

Испанские фермеры-производители оливкового масла вышли в Мадриде на акцию протеста против американских тарифов. Повышение пошлин на сельхозпродукцию может серьёзно ударить по их доходам:

«Трамп хочет ввести 25%-й тариф, и традиционные производители масла попросту не смогут остаться конкурентоспособными. Они собираются разрушить традиционное производство».

Испания — крупнейший в мире производитель оливкового масла, этот продукт в стране называют «жидким золотом» — и именно по нему протекционистские меры США ударят больнее всего.

Мигель Морено, мэр г. Поркуна:

«С такими пошлинами, какие США собираются ввести 18 октября, нам придётся очень тяжело».

Неделю назад ВТО разрешила Вашингтону ввести пошлины на ввоз европейских товаров, признав претензии США обоснованными. Теперь спор можно урегулировать — теоретически — лишь путём двусторонних переговоров.

Брюно ле Мэр, министр финансов Франции:

«Если Соединённые Штаты не намерены включаться в переговоры, искать способ урегулировать вопрос — то у нас не остаётся иного выхода, придётся принимать соответствующие контрмеры на общеевропейском уровне. Впрочем, время на поиск компромисса ещё есть, и я надеюсь, что мудрость окажется за столом переговоров».

Из 7,5 млрд ежегодных пошлин на европейские товары больше миллиарда относятся именно к продукции испанского сельского хозяйства: помимо оливкового масла это например апельсины, сыр и мука.