"Золотая" российская команда

Мужская сборная России в составе Никиты Нагорного, Давида Белявского, Дениса Аблязина, Ивана Стретовича и Артура Далалояна впервые в истории выиграла золото чемпионата мира в командном многоборье.

Большую часть турнира россияне уступали соперникам из Китая и вырвали победу только в последнем упражнении - на перекладине. Здесь у китайской команды ошибся опытный Сунь Вэй, а россияне выступили без помарок. Завершал программу Никита Нагорный, после безупречного соскока которого, его партнеры по команде начали поздравлять друг друга - видео программы Нагорного.

В итоге Россия обошла Китай почти на балл. Бронза у команды Японии.