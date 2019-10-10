Парламент Румынии выразил недоверие правительству Виорики Дэнчилэ

Парламент Румынии вынес в четверг вотум недоверия социал-демократическому правительству страны во главе с Виорикой Дэнчилэ.

За отставку кабинета на совместном заседании его обеих палат высказались 238 депутатов и сенаторов, против проголосовали четверо. Согласно румынскому законодательству, кабинет Дэнчилэ считается смещенным.

Президент страны Клаус Йоханнис назначил консультацию по формированию нового кабинета на пятницу. "Я созову парламентские партии на первый раунд консультаций завтра в 11:00, потому что нам срочно нужно новое правительство, - сказал он. - Я выслушаю предложения партий и предложу вариант кабинета с очень ясным мандатом, который обеспечит ответственное и эффективное управление страной до следующих парламентских выборов, независимо от того, когда они будут проведены".

Йоханнис отметил, что лучшее решение для возвращения легитимности парламенту - это досрочные выборы, которые возможны "только при наличии консенсуса между нынешними парламентскими партиями".

Вотум недоверия парламенту был выдвинут по инициативе оппозиции. Данчилэ обвинили в неэффективной работе в области инфраструктуры и налогообложения.