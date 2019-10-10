"Црвену Звезду" не пустили в Косовску Митровицу

Власти Приштины не пустили белградскую футбольную команду "Црвена Звезда" на матч Кубка Сербии против "Трепчи" из Косовской Митровицы, хотя ФИФА и УЕФА дали рекомендацию провести встречу.

Игра должна была пройти в Звечане. Но на пограничном переходе Яринье автобусы с сербскими футболистами и болельщиками были остановлены. После нескольких часов ожидания им объявили о запрете на въезд. На КПП при этом стянули крупные силы косовской полиции.

В Приштине заявили, что матч не состоится, так как его проведение было запрещено Федерацией футбола Косова.Она была принята в ряды УЕФА в 2006 году 28 голосами против 24.

Автономный край Косово, населённый преимукщественно албанцами, объявил о своей незавиимости от Сербии в 2008 году. Белград её не признаёт. Напряжённость сохраняется на севере края в Косовской Митровице, которую вопреки желанию её сербского населения, оставили в составе Косова. Сербы Косовской Митровицы жалуются на притеснения со стороны властей Приштины, и хотят сохранить связи с Белградом.