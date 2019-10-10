«Повторить успех»

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» на прошлых выборах, в 2015 году, получила абсолютное большинство — впервые в новейшей истории страны. На новых выборах, намеченных на воскресенье, движение сохранит позиции: об этом говорят результаты опросов.

«Право и справедливость» готовы поддержать 45% избирателей. Ведущая оппозиционная сила, «Гражданская платформа», может рассчитывать на 24%. Ещё лишь два движения, согласно опросам, могут преодолеть избирательный барьер: социалистическая партия «Левица» и коалиция во главе с Польской крестьянской партией.

Ярослав Флис, социолог:

«Самым интересным во время выборов будет следить за тем, кто займёт четвёртое и пятое места: это определит, кому удастся создать коалицию».

В последние годы Польша всё больше склоняется вправо. Социалистическая оппозиция обвиняет правительство в давлении на прессу и в подрыве баланса ветвей власти.

Роберт Бедронь, «Левица»:

«Польша должна быть открытой, современной, толерантной, с равными возможностями. Путь к успеху — не партийная принадлежность, а компетентность и умение. Вот как мы видим свою Польшу — современное благополучное государство!»

«Гражданская платформа» обвиняет правящую партию в колоссальных тратах на социальные программы, из-за чего пострадали важные государственные институты, а бюджетная система может оказаться беззащитной в случае кризиса.

Гжегож Схетына, «Гражданская платформа»:

«Необходимо восстановить систему образования, дипломатию и армию, создать современную систему здравоохранения, восстановить и улучшить работу независимых судов — вот точное описание катастрофы, которая постигла Польшу в правление Качинського».

Бартош Бжыски, «Ягеллонский клуб»:

«„Гражданской платформе“ приходится реагировать на новые идеи и концепции, которые выдвинуло действующее правительство. Так что единственное, что они могут сделать — предложить всё то же самое, что правительство уже делает, добавив какие-то собственные обещания».

Именно обширные социальные программы остаются тем, что обеспечивает «Праву и справедливости» колоссальную поддержку избирателей. Правящая партия не собирается отступать от этого курса, обещая развивать и углублять его.

Ярослав Качиньский, «Право и справедливость»:

«Наша задача, к которой мы давно уже идём, — построить польский вариант государства благосостояния. Так что наша задача и на этот срок, и, даст бог, на следующий, если граждане нас поддержат — обеспечить рост зарплат».

Томаш Очепка, политолог:

«Их поддерживают не только те, кто пользуется социальными программами, но и более широкий круг поляков, которые стали лучше жить в правление этой партии. „Право и справедливость“ позиционирует себя как гарант развития польского среднего класса».

Полякам предстоит избрать 460 депутатов и 100 сенаторов. Для абсолютного большинства достаточно 231 мандата. «Право и справедливость» уверено, что сможет повторить успех прошлых выборов.

Лешек Каблак, Euronews:

«Этим планам может воспрепятствовать высокая явка — поэтому и правительство, и оппозиция активно мобилизуют избирателей. Предварительные результаты станут известны в воскресенье вечером».