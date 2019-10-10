Наоми Осака откажется от гражданства США

Теннисистка Наоми Осака намерена отказаться от американского гражданства и оставить только японское, чтобы представлять страну Восходящего Солнца на Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом девушка рассказала в интервью местным СМИ.

Отец Осаки - уроженец Гаити, а мать - японка из префектуры Хоккайдо. Наоми родилась в Японии, однако в раннем детстве ее семья переехала в США. После завершения процедуры отказа от двойного гражданства Осаке будет необходимо сыграть один турнир, организованный Международной федерацией тенниса, в качестве представителя Японии, чтобы затем принять участие в Олимпиаде в Токио. 21-летняя Наоми Осака занимает третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.