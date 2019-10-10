Почему у Северного полюса нельзя будет ловить рыбу?

Международное соглашение, подписанное в прошлом году, заранее запретило коммерческий промысел рыбы в Центральной части Северного Ледовитого океана - ещё до того, как океан освободился ото льда и такой промысел стал возможным. Для чего был необходим этот запрет, и как им могут воспользоваться морские биологи, чтобы в ходе новых полярных экспедиций узнать больше о перспективах рыболовства в высокоширотной арктической зоне? Полин Снейс Лейонмальм, профессор морской экологии в Стокгольмском университете, побеседовала со съёмочной группой Euronews за несколько часов до того, как отправиться на борту ледокола Polarstern из норвежского Тромсё в экспедицию MOSAiC на Северный полюс.

"Запрет был необходим немедленно, потому что мы ничего не знаем об арктической экосистеме в целом и о рыбе в частности! Это очень бедная питательными веществами экосистема, поэтому я думаю, что там очень мало рыбы. И если начать её ловить, можно разрушить баланс в этой экосистеме",- объясняет Полин Снейс Лейонмальм.

"Речь идет о районе, который находится за пределами исключительной экономической зоны прибрежных стран. Так что, в принципе, когда лед исчезнет, любой мог бы отправиться туда и ловить там рыбу. Вот почему нам нужно уже сейчас выяснить, кто именно в этом общедоступном море живёт. И, конечно же, этот район необходимо взять под защиту. Поэтому мы собираемся найти способ его защитить при помощи сбора данных".

"Мы в самом начале этого процесса",- говорит профессор. "Сейчас мы занимаемся картографированием - это первая экспедиция, которая займется созданием специальной карты. Большое преимущество подключения к столь масштабной экспедиции состоит в том, что мы получаем все данные об окружающей среде из параллельных исследований. Так что нам не нужно самим измерять хлорофилл, питательные вещества или даже зоопланктон. Нам нужно наблюдать за рыбой и собирать другие данные, которые мы можем связать с данными о рыбе. В этом очень большое преимущество крупных экспедиций".