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Косово

В Косове прошёл третий гей-парад

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 Андрей Позняков 
В Косове прошёл третий гей-парад
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Гей-парад прошёл в Приштине, несмотря на протесты консервативных организаций и партий. Участники акции устроили шествие по центральным улицам города от площади Скандербега под лозунгами «Во имя свободы» и «За кого бы ни билось твоё сердце».

Так завершилась третья косовская «Неделя гордости», в рамках которой в Приштине открылась выставка, посвящённая проблемам меньшинств, а представителей ЛГБТК+-сообщества приняли в правительстве. Организаторы говорят, что в этом году хотят привлечь внимание к судьбе тех, кто не может освободиться от давления семьи и общества.

Против гей-парада выступила косовская консервативная партия «Слово», которая называет своей главной задачей борьбу за права мусульман. Её представители грозились сорвать шествие.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков