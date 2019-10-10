Турция встревожила Евросоюз

Вскоре после начала вторжения в Сирию турецких войск Европарламент в Брюсселе посетила Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности. Федерика Могерини приняла участие в экстренных дебатах о том, какие последствия эскалация напряженности в регионе может иметь для Европы.

“Турецкая операция на северо-востоке Сирии может открыть новую драматическую главу в мрачнейшей истории сирийской войны, - сказала Могерини. - Потенциальные последствия от таких военных действий очевидны для всех и для нас. Ущерб могут быть чрезвычайно серьезными и далеко идущим в гуманитарном, политическом и стратегическом планах. По всем этим причинам мы призываем Турцию немедленно прекратить односторонние военные действия".

Социалист из Нидерландов посетовала на то, что международное сообщество закрывало глаза на подготовку Турции к установлению контроля над обширной зоной у своих границ с сирийской стороны.

«Турция заявляет, что хочет создать "зону безопасности", но на деле она создает зону военных действий, - сказала Кати Пири. - После всех убийств, изгнаний и ужасов эпохи так называемого "Исламского государства" жителей Северной Сирии ожидает новое насилие. Они чувствуют, что иностранные союзники бросили их на произвол судьбы».

Датский левый евродепутат предвидит новую волну беженцев с Ближнего востока, на место которых вернутся боевики террористической группировки.

«Турецкое вторжение - это катастрофа, которая заставит покинуть родные места десятки тысяч мирных жителей, - сказал Николай Виллумсен. - "Исламское государство" снова получит доступ к Ближнему Востоку».

Евросоюз заявил Турции, что её безопасность должна обеспечиваться политическими и дипломатическими средствами.