"Эй, Евросоюз!": Эрдоган угрожает выпустить беженцев в Европу

Боевые действия на турецко-сирийской границе усиливаются и по обе стороны жертвами военной эскалации становятся мирные жители.
По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли в результате обстрела сирийскими курдами турецкого города Акчакале. Еще три человек погибли в городах Джейланпинар и Нусайбин. В общей сложности 68 человек пострадали.
А на северо востоке Сирии, где Анкара проводит военную операцию "Мирный источник", жертвами авиаударов, по разным данным, стали от 9 до 13 мирных граждан, десятки получили ранения. Свои дома покинули 60 тысяч человек.
Турецкие войска обстреливают западные и восточные окраины города Камышлы, где сосредоточены основные силы курдских вооруженных формирований, которые Анкара называет террористическим. Власти Турции сообщили о ликвидации 109 боевиков.
На следующий день после начала операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике позицию Евросоюза:
В Анкаре утверждают, что цель операции — создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, куда смогут вернуться из Турции около миллиона сирийских беженцев.
В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что слова президента Турции по сирийскому вопросу представляют собой высказывания человека, оторванного от реальности.