Против Морено, за мир

Вот уже семь дней, как на улицах Кито царит хаос. В Эквадоре продолжаются массовые манифестации против отмены субсидий на дизельное топливо и бензин. Преимущественно мирные акции уже не раз заканчивались столкновениями с полицией. Более 400 человек, в том числе 86 правоохранителей, обратились за медпомощью.

Президент Ленин Морено обвинил в дестабилизации ситуации своего предшественника Рафаэля Корреа и Каракас.

Мы будем бороться, пока Морено не уйдет в отставку. Этот человек гроша ломаного не стоит. Здесь не каких-нибудь четыре сторонника Корреа, здесь весь Эквадор. протестующий

Отмена субсидий привела к росту цен на горючее более чем на 100%. Задержаны свыше 700 недовольных. После введения режима чрезвычайного положения и ограничения передвижения у стратегических объектов представители коренных народов заявили, что в стране установилась "военная диктатура".

На этом фоне в городе Гуаякиль, куда временно переехало правительство, тысячи манифестантов вышли на "Белый марш" и призвали сограждан к диалогу.

Мы отстаиваем наше право на мир. Мы хотим заявить во всеуслышание: хватит устраивать забастовки. Пора прийти к консенсусу. Давайте попробуем понять друг друга. протестующая

Власти заявили готовы принять помощь ООН в преодолении кризиса, но от планов жесткой экономии отказываться не собираются. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов в год.