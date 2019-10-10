Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Республика Эквадор

Против Морено, за мир

 Комментарии
 Мария Горковская 
Против Морено, за мир
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Вот уже семь дней, как на улицах Кито царит хаос. В Эквадоре продолжаются массовые манифестации против отмены субсидий на дизельное топливо и бензин. Преимущественно мирные акции уже не раз заканчивались столкновениями с полицией. Более 400 человек, в том числе 86 правоохранителей, обратились за медпомощью.

Президент Ленин Морено обвинил в дестабилизации ситуации своего предшественника Рафаэля Корреа и Каракас.

Мы будем бороться, пока Морено не уйдет в отставку. Этот человек гроша ломаного не стоит. Здесь не каких-нибудь четыре сторонника Корреа, здесь весь Эквадор.
протестующий

Отмена субсидий привела к росту цен на горючее более чем на 100%. Задержаны свыше 700 недовольных. После введения режима чрезвычайного положения и ограничения передвижения у стратегических объектов представители коренных народов заявили, что в стране установилась "военная диктатура".

На этом фоне в городе Гуаякиль, куда временно переехало правительство, тысячи манифестантов вышли на "Белый марш" и призвали сограждан к диалогу.

Мы отстаиваем наше право на мир. Мы хотим заявить во всеуслышание: хватит устраивать забастовки. Пора прийти к консенсусу. Давайте попробуем понять друг друга.
протестующая

Власти заявили готовы принять помощь ООН в преодолении кризиса, но от планов жесткой экономии отказываться не собираются. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов в год.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  