Сквозь призму прошлого

В музее Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме идут реставрационные работы. В январе будущего года здесь будут отмечать 75-ю годовщину освобождения комплекса концентрационных лагерей. В Освенциме по разным данным, погибли от полутора до двух миллионов человек разных национальностей. В их числе более одного миллиона евреев.

Серьезной проблемой является восстановление казарм заключенных, построенных из использовавшегося ранее кирпича.

Анджей Сиран, сотрудник музея: "Практически в каждом бараке мы сталкивались с ситуацией, когда кладка едва-едва держалась. Но мы хотели сохранить здания таким образом, чтобы наше вмешательство было незаметным".

Каждый день группа реставраторов трудится над тысячами музейных экспонатов. Специалисты работают с вещами и предметами, принадлежавшими заключенным, с целью сохранить их в том состоянии, в котором они были найдены. Задача не из легких.

Объясняет сотрудница музея Александра Папис: "Все то, что осталось в лагере, на самом деле, было очень низкого качества, поскольку владельцы активно использовали все то, что у них имелось. Часто состав материалов, из которых были изготовлены те или иные предметы, нам полностью неизвестен. Поэтому на первом этапе нам необходимо определить, с чем мы имеем дело. И уже потом решить, как мы можем сохранить подлинник. "

По словам директора музея Петра Цивиньского, поддержание сохранности бывшего комплекса концентрационных лагерей задача не только историческая. Это крайне важно для будущего.

Петр Цивиньский, директор музея: "Это не место для воспоминаний, в смысле оглядки на прошлое... Нет. Это место, чтобы напомнить нам о том, какое будущее мы хотим построить. И, если мы осознаем и понимаем эту связь с будущим, в этом плане, существование музея столь подлинно отражающего историю, просто бесценно".

Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В музее ожидают, что около 120 бывших узников концлагеря посетят мероприятия, приуроченные 75-летней годовщине освобождения.