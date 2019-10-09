Россия принимает Шотландию

Футбольные сборные России и Шотландии сегодня встретятся в Москве на стадионе "Лужники" в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020.

На эту игру продано почти 60 тысяч билетов. В турнирной таблице группы I россияне занимают второе место после шести туров, набрав 15 очков. Команда Шотландии — на пятом месте.

О подготовке к матчу рассказали главный тренер и капитан сборной России.

"Когда команда приезжает на сборы, бывают маленькие болячки, на которые мы должны обращать внимание, это мы сделали. А сегодня мы практически все провели тренировку в общей группе и никаких проблем нет", — отметил главный тренер Станислав Черчесов.

"Мы очень уважаем соперника, это очень крепкий соперник, который любит единоборство, с таким соперником мы настраиваемся на стопроцентную борьбу", — заявил капитан сборной России Артем Дзюба.

Для того, чтобы сборная России досрочно завоевала путевку на чемпионат Европы, подопечным Станислава Черчесова нужно обыграть шотландцев, а также рассчитывать на то, что команды Казахстана и Кипра сыграют вничью в Нур-Султане. Лидирует в группе сборная Бельгии, которая сегодня встретится с аутсайдером Сан-Марино.