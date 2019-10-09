Климатическое воинство в Северном море

Экологической организации Greenpeace принадлежит уже третье парусное судно с названием Rainbow Warrior (Воин радуги). Стороники использование ветра и других возобновляемых источников энергии отчаливают на нём из бельгийского порта Антверпен.

«Страсть - вот что нужно всем, кто находится у нас на борту, - говорит боцман Апи. - Остальному здесь научат».

Апи Ваканисау состоит в экипаже с 2015 года. Он уроженец Фиджи, архипелага в южной части Тихого океана, на который особенно могут повлиять изменения климата.

Боцман только что посетил Румынию, Грецию, Италию, Испанию и Польшу, где видел акции защитников окружающей среды.

«Каждый раз, когда я вижу, как кто-то борется за климат, я чувствую, что они борются за мой дом, - продолжает Апи. - Это глубоко меня трогает».

Один из таких борцов - бельгиец Матьё Соте. Он взял в плавание свою маму Веронику, которая помогает готовить пищу и стирать. По её словам, друзья считают её сумасшедшей, когда она поддерживает акции своего сына, например, вывешивание "зелёных" лозунгов на строительных кранах.

«Я очень горжусь моими детьми, - говорит Вероника Амейе. - Я гордилась, когда Матьё висел на кране!»

А протестовал Матьё против отказа американского президента Дональда Трампа поддержать Соглашение по климату. Теперь 33-летний выходец из Восточной Фландрии отвечает в Greenpeace за вопросы энергетики.

"Мы проводили акции против тех на берегу, кто использует ископаемое топливо, - говорит Матьё Соте. - Мы обсуждали с ними альтернативы".

В качестве одной из альтернатив предлагается строить в Бельгии ветряные электростанции.

Жульетта Буле, политический советник Greenpeace и мать двоих детей, опасается зависимости Европы от природного газа и нефтепродуктов:

"Мы должны больше инвестировать в возобновляемую энергию, - говорит Жульетта Буле. - Ископаемое топливо будет становиться всё дороже из-за геополитической напряженности".

Корреспондент Euronews Мейв Макмахон передаёт:

"Простояв пару дней в порту Антверпена, Rainbow Warrior будет завершать своё европейское плавание. Корабль прибудет в Нидерланды для некоторго ремонта, но те, кто сейчас на его борту, не будут молчать. Они будут и дальше распространять свои послания, добиваясь, чтобы их слушали такие люди, как новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен".