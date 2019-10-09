Налоги для транснациональных корпораций

Проект реформы, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предполагает, что правительства получат больше полномочий в вопросах налогообложения транснациональных корпораций, таких как Google, Apple и Facebook.

Сегодня цифровые гиганты переводят почти половину своей прибыли в "налоговые гавани" — страны с низким налогообложением, например Ирландию.

ОЭСР в среду опубликовала план, согласно которому правительства смогу устанавливать порог налоговой нагрузки на прибыль в зависимости от объёмов деятельности корпорации в данной стране. И согласно замыслу ОЭСР, в таком случае прибыль компании должна превышать 750 миллион евро. Речь идет также о компаниях, торгующих розничными товарами.

Министры финансов стран G20 обсудят эти предложения на следующей неделе на встрече в Вашингтоне.

В этом году свыше 130 стран одобрили проведение налоговой реформы и попросили ОЭСР разработать ее проект. Соглашение должно быть подписано в 2020 году.