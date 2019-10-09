Конго, шимпанзе и художник

Работы этого художника когда-то приобрели для своих коллекций Пабло Пикассо и Жан Миро - 55 полотен , принадлежащих кисти шимпанзе по кличке Конго выставлены на продажу в лондонской The Mayor Gallery.

Смелые линии, потрясающее чувство цвета - недюжинные художественные способности Конго выявил в 50-х годах британский зоолог Десмонд Моррис.

"Я помню день, когда он научился делать окружность, - рассказывает Моррис. - он нашёл это страшно увлекательным. Стал выписывать окружности по всему листу, и я вновь увидел то выражение крайней сосредоточенности, присущее ему во время рисования. Если бы я попытался остановить его в ходе этого процесса, он бы закричал и впал бы в истерику".

Шимпанзе Конго написал более 400 рисунков и картин. В 2005 году аукционный дом Bonhams продал три его работы за 17 тысяч долларов (15,5 тысяч евро).

Владелец галереи, в которой выставлены сейчас картины Конго, говорит:

"Приятно сознавать, что в этом странном мире, полном реалити-шоу и фальшивых новостей, могут происходить и настоящие открытия, как это, выявившее истинного художника".

Шимпанзе Конго умер в 1964 году в возрасте 10 лет. Десмонд Моррис, которому пошёл 92 год, решился расстаться с его работами, кроме одной - своей самой любимой.

Обезьяны стали на этой неделе и героями аукциона Sotheby’s - картина "Devolved Parliament" британского художника Бэнкси была продана за более чем 11 млн евро. На этой картине изображена палата общин парламента Великобритании, но вместо людей там заседают обезьяны.

Продажа картин шимпанзе Конго пройдёт с 3 по 19 декабря. Цены работ варьируются от 1600 до 6600 евро.