Борьба с эпидемиями: средства собирают в Лионе

"Без денег не остановить эпидемии!" Под этим лозунгом прошла манифестация во французском Лионе, где проходит Шестая конференция по пополнению ресурсов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Демонстранты легли прямо на проезжую часть, как будто они мертвы, чтобы, как они утверждают, наглядно продемонстрировать реальное положение вещей. От финансирования правительствами разных стран Глобального фонда зависит жизнь миллионов. Активисты хотят, чтобы участники форума обязались собрать 14 миллиардов долларов.

По подсчетам, исходя из озвученных обещаний, "не хватает порядка 500 миллионов долларов, чтобы в ближайшие три года покончить с эпидемией СПИДа. Речь идет о жизни и смерти 350 тысяч человек. Если не собрать эту сумму, еще пять миллионов могут заразиться. Мы призываем президента Франции сделать что-нибудь. Мы здесь не для того, чтобы формально одобрить эту проводимую во Франции конференцию. Мы хотим собрать средства и изменить ситуацию", - сказал Орельян Бокам, глава некоммерческой организации AIDES .

С 2002 года, благодаря сбору средств, смертность, связанная со СПИДом, туберкулезом и малярией, снизилась примерно на 50%. Но возможно ли собрать 14 миллиардов долларов? Этот вопрос Еuronews адресовал министру здравоохранения Франции.

Аньез Бузен, министр здравоохранения Франци: "Совершенно очевидно, что наша задача - собрать как можно больше денег, по сравнению с прошлой конференцией, которая прошла три года назад. Мы поставили эту амбициозную цель (14 млрд.) Увы, многие страны больше не рассматривают пандемии как серьезную угрозу. Между тем Франция с 2002 года является вторым донором Глобального фонда, поэтому сегодня мы собрались здесь".

Сумма взноса Франции станет известна в четверг. В Лионе президенту Макрону активисты напомнили его собственное заявление, сделанное с трибуны ООН. О том, что недостаток финансирования не должен быть основанием для отказа в получении лечения.