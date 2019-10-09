Отсрочат ли "брексит"? Странные титулы

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Великобритания должна в конце этого месяца выйти из Евросоюза, но она может попросить ЕС об отсрочке на саммите 17-18 октября, а то и назначить ещё одно всенародное голосование. Своим мнением на этот счет с нами поделились депутаты Европарламента.

«Если Соединённому королевству нужна отсрочка для организации нового референдума или - ещё лучше - для новых выборов, то почему бы и нет, - сказал француз Бернар Гетта. - Но если в Лондоне будет и дальше царить такой же, как сейчас, извините за выражение "хаос", то я не считаю нужным продлевать его членство ".

«Многим «брексит» надоел, - сказала немка Терри Райнтке. - Но было бы заблуждением думать, что этот кошмар закончился, когда мы не дадим отсрочки. Если Великобритания просто выпадет из ЕС, не понятно, что будет с правами граждан, как будут урегулированы финансовые вопросы, какой будет граница между Северной Ирландией и Ирландией. Пока эти вопросы не решены, я думаю, предоставить отсрочку было бы правильно".

Терминология Урсулы

До того, как «брексит« достигнет своей кульминации, евродепутаты успели утвердить большую часть высшего органа исполнительной власти ЕС.

Его новый руководитель Урсуса фон дер Ляйен назвала одной из главных целей своего коллектива «климатическую нейтральность». Чтобы объяснить более простым людям этот термин, требуется целый абзац и математическое уравнение.

Немка раздала своим подчинённым портфели с необычным содержанием. Так, ответственный за миграцию стал одновременно комиссаром по защите “нашего европейского образа жизни”. А заместители председателя получили приставку «исполнительный» и титулы, также с трудом переводимые на русский.

Странные титулы комиссаров

В Европейском парламенте завершились двухнедельные слушания членов новой Еврокомиссии. В последний день без особых затруднений этот экзамен прошли три нынешних комиссара.

Голландский социалист Франс Тиммерманс утвержден на посту, который называется "исполнительный вице-председатель по зелёной сделке». То есть он будет отвечать за вклад ЕС в предотвращение климатических изменений.

Три часа продолжалось собеседование с еврокомиссаром по конкуренции Маргрете Вестагер. Либерал из Дании будет в предстоящее 5 лет курировать "дигитальную трансформацию" — то есть перевод экономики на цифровые технологи, накопление и использование большого объема данных, искусственный интеллект и цифровые услуги.

Убедительным оказалось и выступление Валдиса Домбровскиса. Христианский демократ из Литвы назначен на новую должность с ещё одним странным названием «вице-председатель по экономике, которая работает для людей”.

“А для кого же ещё она может работать?», - иронично спрашивали некоторые депутаты.