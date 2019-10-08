Маргрете Вестагер набирает силу в Еврокомиссии

Маргрете Вестагер, вероятно, сохранит за собой пост Еврокомиссара по конкуренции. На слушаниях в Европарламенте её, видимо, также утвердят исполнительным вице-председателем для цифровой эры.

Президент Дональд Трамп назвал эту датчанку «налоговой леди, которая ненавидит Соединённые Штаты».

За последние 5 лет она наложила многомиллиардные штрафы за неуплату налогов в Европе на американские и транснациональные корпорации, особенно в сфере высоких технологий.

Ранее Вестагер служала в Копенгагене министром экономики и внутренних дел, а в мае этого года безуспешно пыталась занять самый высокий пост в Брюсселе.

В качестве вице-председателя Еврокомиссии она получит большое влияние на общий политический курс и кадровые вопросы, будет осуществлять координацию в таких областях, как данные большого объема, искусственный интеллект и цифровые услуги.