Вечный зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс

Второе по важности лицо в Еврокомиссии ездит на велосипеде, проявляя заботу о чистоте окружающей среды. Новая должность Франса Тиммерманса называется "исполнительный вице-председатель по европейской "зелёной" сделке", то есть по экологическому соглашению.

Голландский социалист станет первым заместителем Урсулы фон дер Ляйен после ухода в конце месяца Жан-Клода Юнкера, пробыв правой рукой председателя из Люксембурга все последние 5 лет.

В молодости Тиммерманс служил в военной разведке, где учился вести допросы пленных на русском языке.

До переезда в Брюссель он был министром иностранных дел Нидерландов. Многим запомнилась его страстная речь в Совете безопасности ООН после того, как в 2014 году был сбит "Боинг" рейса MH17 и погибли 193 его соотечественников:

«Они соединились руками со своими близким, они прижали своих детей к своим сердцам...»

У Тиммерманса трудно складывались отношения с восточноевропейскими странами, которые он критиковал за нарушение верховенства права.

В этом году 58-летний уроженец Маастрихта выдвигал свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии.