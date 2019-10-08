"Сёстры по оружию": женщины на войне

"Сёстры по оружию" - первый полнометражный фильм известной французской журналистки Каролин Фурест, бывшей сотрудницы газеты Charlie Hebdo.

Он переносит зрителей в Сирию где бушует война, в самый разгар сражений между курдами и боевиками группировки "Исламское государство". В центре сюжета - женский боевой отряд.

"Это стало для меня необходимостью после 20 лет работы в журналистике, когда я освещала проблему ущемления прав женщин, а особенно угроз, исходящих от разного рода фундаменталистов. Это была борьба на двух фронтах - с ростом фанатизма в Европе и проявлений расизма и ксенофобии. В конечном итоге, я решила, что документальных фильмов и книг не достаточно. Мне стал нужен другой язык и та сила, которой обладает кино", - объясняет Карлин Фурест.

В отряде - женщины, приехавшие воевать из разных стран и континентов. Больше всего режиссёра беспокоит судьба молодой езидки по имени Зара, община которой подверглась геноциду со стороны исламистов.

"Благодаря кино мы можем назвать имена, показать лица тех, кто сопротивлялся, но остался незамеченным во время войны. Мы не видели лиц тех женщин, что положили свои жизни на борьбу с джихадистами, женщин со всего мира, которые сражались с курдами плечом к плечу за победу над ИГИЛ, - продолжает наша собеседница. - Этот вопрос не только религии и культуры, это прежде всего вопрос идеологии, которая превращает любого человека в монстра", - заключает режиссёр.

"Сёстры по оружию" уже видели зрители в Египте и Ираке. 9 октября фильм покажут во Франции.