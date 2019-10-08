Московская полиция требует от оппозиции 18 млн рублей

Главное управление МВД по Москве хочет взыскать 18 миллионов рублей с организаторов несогласованных акций 27 июля и 3 августа.

Представители ведомства "просят возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий", отметили в Симоновском суде.

Всего подано два иска - на 8,5 млн рублей против Алексея Навального, Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Любови Соболь, Александра Соловьева и Олега Степанова и на 9,4 млн рублей против Соболь и Георгия Албурова.

"Для нас достаточно забавно, что ГУВД Москвы присоединилось к судебному конвейеру по выжиманию из нас всех возможных средств", - заявил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Ранее суд взыскал с инициаторов несогласованной акции 27 июля почти 3,5 миллиона по требованию ГБУ "Автомобильные дороги" из-за вытоптанных газонов и сломанных скамеек и кустов. Еще более 240 тысяч выиграла компания "Анкор", которая владеет рестораном "Армения" на Тверской улице. Помимо этого, суд потребовал выплатить 53 тысячи рублей Московскому метрополитену и 1,2 млн рублей Министерству транспорта.

Еще несколько исков к оппозиции от частных и муниципальных компаний готовятся к рассмотрению в судах.