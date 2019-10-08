Путин наградил американского астронавта орденом Мужества

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. Награда присуждена за "высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур".

Авария на ракете-носителе "Союз-ФГ" произошла 11 октября 2018 вскоре после запуска. Комиссия, расследовавшая инцидент, пришла к выводу, что один из боковых блоков первой ступени носителя ударился о вторую на этапе разделения, после чего сработала аварийная система.

Астронавту НАСА Ник Хейгу и россиянину Алексею Овчинину, находившимся на борту, удалось приземлиться в казахстанской степи в спускаемом аппарате. Они отправились на МКС в марте 2019 года и вернулись на Землю 3 октября. О присуждении награды Овчинину не сообщается.

Ранее Роскосмос сообщил, что разместит на своей территории в Москве гранитную конструкцию, на которой будет стоять спускаемый аппарат, спасший жизни американца и россиянина. Стоимость проекта составит 7,51 млн рублей.