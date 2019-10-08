Срок дисквалификации Платини истёк

Мишель Платини больше не persona non grata: срок дисквалификации бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) истёк.

В 2015 году Комитет Международной федерации футбола по этике отстранил его от любой деятельности, связанной с этим видом спорта, в связи с подозрениями в коррупции. Срок дисквалификации сперва составлял 8 лет, но затем был сокращен до четырех.

Скандал разгорелся после того, как стало известно о переводе в 2011 году Йозефом Блаттером крупной суммы из средств организации на счет главы УЕФА. До коррупционного скандала Платини планировал сменить Блаттера на посту президента ФИФА. В середине июня 2019 года Платини взяли под стражу, но выпустили спустя сутки.

Теперь, как считают спортивные обозреватели, Мишель Платини может баллотироваться на пост президента федерации футбола Франции, следующие выборы пройдут уже в 2020 году.

С 1972 по 1987 годы Платини выступал за «Нанси», «Сент-Этьен», «Ювентус» и сборную Франции и трижды становился обладателем «Золотого мяча».