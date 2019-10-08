"Джоконда" вернулась в Лувр

Знаменитое полотно "Мона Лиза" вернулось в парижский Лувр. Своё обычное место экспозиции - salle des Etats (зал государств) - картина покинула два месяца назад, когда там начались ремонтные работы.

На это время "Джоконду" перевезли в галерею Медичи. По возвращении её ждал новый фон: стены помещения перекрасили из светло-жёлтого в тёмно-синий цвет.

"Также мы воспользовались моментом, чтобы сменить стекло, за которым картина провела 15 лет, чтобы защитить "Мону Лизу". За эти годы появились новые технологии. Стекло само по себе полностью прозрачное и создаёт такое впечатление, будто вы находитесь очень близко к картине", - рассказывает искусствовед и куратор музея Венсан Дельевен.

Изменилась и схема перемещения по залу музея.

Для посетителей организовали две очереди, чтобы каждый имел возможность рассмотреть шедевр Леонардо Да Винчи с максимально близкого расстояния.

Ежедневно в среднем 30 тысяч человек приходят в Лувр, чтобы взглянуть на загадочную улыбку "Моны Лизы".